Одесское подполье подорвало машину ВСУ в ответ на удар по Старобельску
Обложка © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев
В Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими Вооружённых сил Украины. Как утверждается, это стало ответом на террористический удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток.
Момент подрыва автомобиля в Одессе. Видео © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев
Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил подробности акции и опубликовал видео момента взрыва. По его словам, машина находилась рядом с общежитием Одесского национального университета имени Мечникова.
Лебедев подчеркнул, что подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.
Инцидент произошёл на фоне обострения после удара ВСУ по Старобельску, который в Москве назвали терактом. Российские военные в ответ нанесли массированный удар по объектам украинской армии с применением ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон».
