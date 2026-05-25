25 мая, 14:53

Одесское подполье подорвало машину ВСУ в ответ на удар по Старобельску

Обложка © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев

В Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими Вооружённых сил Украины. Как утверждается, это стало ответом на террористический удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток.

Момент подрыва автомобиля в Одессе. Видео © Telegram / Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил подробности акции и опубликовал видео момента взрыва. По его словам, машина находилась рядом с общежитием Одесского национального университета имени Мечникова.

Лебедев подчеркнул, что подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.

МИД РФ: Удар по Старобельску переполнил чашу терпения
Инцидент произошёл на фоне обострения после удара ВСУ по Старобельску, который в Москве назвали терактом. Российские военные в ответ нанесли массированный удар по объектам украинской армии с применением ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон».

Анастасия Никонорова
