Итальянское издание L'AntiDiplomatico прокомментировало заявление МИД России о планах наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в столице Украины. По мнению авторов, киевский режим ждут очень трудные времена.

Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданскому населению. Автор отметил, что впервые в таком тоне МИД России призывает иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий, как можно скорее покинуть Киев.