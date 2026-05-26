В Европе предупредили о новых мощных ударах по Киеву
L'AntiDiplomatico: Украину ждут трудные времена после предупреждения МИД России
Итальянское издание L'AntiDiplomatico прокомментировало заявление МИД России о планах наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в столице Украины. По мнению авторов, киевский режим ждут очень трудные времена.
Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданскому населению. Автор отметил, что впервые в таком тоне МИД России призывает иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий, как можно скорее покинуть Киев.
Накануне МИД России официально предупредил о планах наносить удары по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Также Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио привлёк его внимание к необходимости эвакуировать дипломатов. В Кремле подчеркнули: ответ на теракты Киева будет жёстким.
