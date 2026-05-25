Один за рой «Геранек»: На Украине заявили о жуткой мощности российского «Орешника»

Один удар российской ракетой «Орешник» в неядерном исполнении по мощности равен прилёту 36 беспилотников «Герань» с усиленной боевой частью. Такую оценку привёл украинский портал Defense Express.

Издание проанализировало следы от удара боевых частей «Орешника» по объекту в Белой Церкви. По данным портала, в месте падения образовались воронки глубиной до двух метров и диаметром до трёх.

Мощность взрыва одного дрона «Герань» оценивается в 52–95 килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет Defense Express. Таким образом, совокупная мощность 36 таких аппаратов сопоставима с одним «Орешником».