Один за рой «Геранек»: На Украине заявили о жуткой мощности российского «Орешника»
Украинский портал сравнил один «Орешник» с 36 дронами «Герань» по мощности
Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Один удар российской ракетой «Орешник» в неядерном исполнении по мощности равен прилёту 36 беспилотников «Герань» с усиленной боевой частью. Такую оценку привёл украинский портал Defense Express.
Издание проанализировало следы от удара боевых частей «Орешника» по объекту в Белой Церкви. По данным портала, в месте падения образовались воронки глубиной до двух метров и диаметром до трёх.
Мощность взрыва одного дрона «Герань» оценивается в 52–95 килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет Defense Express. Таким образом, совокупная мощность 36 таких аппаратов сопоставима с одним «Орешником».
Напомним, Украина получила шквал возмездия за детей Старобельска — удары «Орешником», «Кинжалом» и «Цирконами». По словам военного эксперта (подполковника), Киев погрузили в настоящий ад. «Орешник», запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям, выполнил задачу. После этого в Киеве поднялся отчаянный крик. По мнению эксперта, киевский режим начинает понимать, что с Россией нужно договариваться.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.