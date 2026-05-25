Осудившего удар «Орешником» по Украине Макрона обвинили в цинизме
Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон, осуждая удар ВС РФ по Украине, почему-то полностью проигнорировал атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, молчание Макрона говорит о том, что всё происходит по заранее согласованному плану НАТО. Удары со стороны Украины корректировались с помощью разведки и целеуказателей непосредственно средствами альянса.
«Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются», — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон осудил применение ракеты «Орешник» на территории Украины и пообещал, что Запад не прекратит поддержку Киева. Об этом французский лидер сообщил в своём посте в социальной сети X.
