Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил применение ракеты «Орешник» на территории Украины и пообещал, что Запад не прекратит поддержку Киева. Об этом французский лидер сообщил в своём посте в социальной сети X.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты «Орешник», — написал он.

По его оценке, произошедшее усиливает намерение западных стран продолжать поддержку Киева. Дополнительно Макрон заявил о необходимости действий, направленных на достижение «справедливого и прочного мира» и укрепление безопасности Европы. В Париже рассматривают ситуацию как фактор, влияющий на дальнейшие решения в рамках европейской политики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон должен ознакомиться с материалами из Старобельска, чтобы, по её словам, осознать последствия поддержки Киева. Захарова отметила, что в ЛНР сейчас работают французские журналисты, и предложила Макрону обратиться к ним за материалами с места событий.