Германия вызвала посла России после призыва к эвакуации посольства из Киева
Здание Бундестага в Берлине.
МИД Германии вызвал посла России после рекомендации Москвы покинуть немецкое посольство в Киеве. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ в соцсети X.
«Призывы к нашему посольству покинуть Киев... Поэтому сегодня мы пригласили посла России», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что посольства стран Евросоюза заявили, что не собираются эвакуироваться из Киева, несмотря на предупреждения России о системных ударах по военной инфраструктуре города. В МИД РФ призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины из-за перехода российской армии к системным ударам по столице Незалежной после удара ВСУ по Старобельску.
