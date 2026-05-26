Германия вызвала посла России после призыва к эвакуации посольства из Киева

МИД Германии вызвал посла России после рекомендации Москвы покинуть немецкое посольство в Киеве. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал, что посольства стран Евросоюза заявили, что не собираются эвакуироваться из Киева, несмотря на предупреждения России о системных ударах по военной инфраструктуре города. В МИД РФ призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины из-за перехода российской армии к системным ударам по столице Незалежной после удара ВСУ по Старобельску.