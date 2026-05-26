26 мая, 13:53

Германия вызвала посла России после призыва к эвакуации посольства из Киева

Здание Бундестага в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

МИД Германии вызвал посла России после рекомендации Москвы покинуть немецкое посольство в Киеве. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ в соцсети X.

«Призывы к нашему посольству покинуть Киев... Поэтому сегодня мы пригласили посла России», — говорится в сообщении.

В Европе предупредили о новых мощных ударах по Киеву

Ранее Life.ru сообщал, что посольства стран Евросоюза заявили, что не собираются эвакуироваться из Киева, несмотря на предупреждения России о системных ударах по военной инфраструктуре города. В МИД РФ призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины из-за перехода российской армии к системным ударам по столице Незалежной после удара ВСУ по Старобельску.

Александра Мышляева
