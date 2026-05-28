Пока официальные лица Запада публично заверяют, что их дипломаты остаются в Киеве и работают в штатном режиме, на самом деле могла произойти совсем другая история. Бывший народный депутат Украины Спиридон Клинкаров в беседе с Life.ru заявил, что послы США и их семьи давно покинули украинскую столицу. Просто сделали это тихо, без громких заявлений, чтобы не ударить в грязь лицом перед киевским режимом.

По словам Клинкарова, политически объявлять о таком шаге было бы невыгодно, поскольку это ослабило бы позиции перед Киевом, требующим демонстрации солидарности. Однако инстинкт самосохранения и отсутствие необходимости рисковать жизнью дипломатов и их близких могли подвигнуть их на неофициальный выезд.

Я думаю, что основная часть дипломатов, по крайней мере члены их семей, на всякий случай они, конечно же, выехали. Но политически таких заявлений они делать не стали. То есть, по сути, Каллас права, но Украина, как всегда, по-своему всё вывернула. Я просто исхожу из человеческого инстинкта самосохранения. Спиридон Клинкаров Бывший депутат Верховной рады

По словам экс-депутата Рады, люди могли выехать на запад Украины или даже за пределы страны, а в Киеве остался лишь минимальный персонал. Но публично посольства продолжают отчитываться о «штатной работе».

«Надо же понимать, что речь идёт о дипломатах и членах их семей. Вот ради чего они должны рисковать, оставаясь, условно говоря, в посольстве? При этом они же представляют интересы страны», — резюмировал Клинкаров.

Посольство США в Киеве ранее уличило Каллас во лжи. Там отметили, что функционируют в прежнем режиме. Такое заявление сделала американская дипмиссия, отреагировав на распространившиеся в Сети сообщения о якобы планируемой эвакуации из украинской столицы.