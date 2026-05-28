Россия считает отказ ряда стран Евросоюза от эвакуации сотрудников посольств из Киева проявлением недальновидности. Такую позицию озвучил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Дипломат уличил европейские страны в «стратегической глухоте».

По его словам, Москва заранее выполнила свою часть обязательств. Российская сторона предупредила иностранцев о готовящихся действиях в ответ на преступления киевского режима.

Ответные меры последовали после атаки на Старобельск. В ночь на 22 мая ВСУ нанесли комбинированный удар по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа в ЛНР. В здании находились 86 детей. Жертвами стали более 20 человек, пострадали 44 учащихся и два сотрудника учреждения.

В ночь на 24 мая ВС РФ применили ракетный комплекс «Орешник» и другие средства поражения по пунктам военного управления на Украине. Днём позже Министерство иностранных дел заявило, что армия переходит к систематическим ударам по предприятиям ВПК в столице.

Ведомство настоятельно рекомендовало дипкорпусу и сотрудникам международных организаций оперативно покинуть город. Местным жителям посоветовали избегать нахождения рядом с военными и административными сооружениями.

Несмотря на это, Бельгия, Эстония и Франция объявили, что не станут вывозить персонал. «То, что нужно было сделать с нашей стороны... мы это сделали. Стратегическая глухота и слепота Евросоюза не являются для нас новостью», — подчеркнул Масленников в комментарии ТАСС.