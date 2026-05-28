Песков: Не все воспринимают всерьёз заявления России об ударах по ВПК в Киеве
В Кремле заявили, что предупреждения России о возможных ударах по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве воспринимаются не всеми всерьёз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
«Не все воспринимают всерьёз, нет», — сказал он.
Ранее в МИД РФ заявили о необходимости срочного выезда иностранцев из Киева и рекомендовали жителям города избегать военных и административных объектов. Атака ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая стала причиной ужесточения позиции Москвы. Российская сторона обвинила киевские власти в действиях, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и приводят к гибели гражданского населения.
