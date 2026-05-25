МИД РФ призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям столицы — держаться подальше от военных и административных объектов. Заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В официальном обращении, выпущенном 25 мая 2026 года, подчёркивается, что атака ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая переполнила чашу терпения. В Москве заявили, что киевский режим демонстрирует нацистскую и террористическую сущность, хладнокровно убивая гражданских, включая детей.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

В связи с этим ВС РФ приступают к системным ударам по украинским оборонным предприятиям в Киеве, включая места производства и подготовки БПЛА, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Поскольку указанные объекты рассредоточены по всей столице, МИД предупредил всех иностранцев, в том числе дипломатов, о необходимости срочно покинуть город, а киевлян — избегать приближения к военной и административной инфраструктуре.