Посольство США уличило Каллас во лжи

Посольство Соединённых Штатов в Киеве функционирует в прежнем режиме. Такое заявление сделала американская дипмиссия, отреагировав на распространившиеся в сети сообщения о якобы планируемой эвакуации из украинской столицы. Опровержение вышло в официальном аккаунте ведомства платформе X.

«В нашей работе нет никаких изменений, а сообщения об обратном являются неправдивыми», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что представитель украинского МИД Георгий Тихий опроверг сведения об эвакуации Посольства США из Киева, назвав их ложными. Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Тихий подчеркнул, что распространяемая информация не имеет ничего общего с реальным положением дел.

В понедельник Министерство иностранных дел РФ обратилось к иностранцам с призывом покинуть Киев. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что это связано с переходом к нанесению систематических ударов по объектам военно-промышленного комплекса и командным центрам Украины, расположенным в столице.