В МИД Украины опровергли слова Каллас об эвакуации Посольства США из Киева

Информация об эвакуации Посольства США из Киева не соответствует действительности. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

«Информация об эвакуации посольства США из Киева не соответствует действительности», — сказал он.

Напомним, ранее Каллас заявила, что большинство посольств иностранных государств продолжают работу в Киеве, несмотря на текущую обстановку. По её словам, из украинской столицы уехала лишь одна дипломатическая миссия — речь идёт о представительстве США.

Министерство иностранных дел России в понедельник призвало иностранных граждан покинуть город. Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили переходом к нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и командным центрам в столице.