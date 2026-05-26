Жители регионов Украины поддерживают нанесение ударов ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, ссылаясь на поступающие ему сообщения украинцев. По его словам, граждане Незалежной устали от неопределённости.

«Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, о поддержке начала ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве», — цитирует Рогова РИА «Новости».

После теракта ВСУ в Старобельске, жертвами которого стал 21 человек, Армия России анонсировала последовательное нанесение системных ударов по центрам приянтия решений на Украине. В связи с этим иностранцев призвали срочно покинуть Киев, а жителям столицы посоветовали держаться подальше от военных и административных объектов. Во время телефонного звонка глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о необходимости эвакуации американских дипломатов.