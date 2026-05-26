Кулеба призвал украинцев беречь «кукуху» и покинуть Киев

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны психологически готовиться к разрушениям в Киеве. В ролике на своём YouTube-канале он прокомментировал сообщение МИД России о начале систематических ударов по объектам ВСУ в украинской столице и посоветовал киевлянам покинуть город, если «кукуха» не выдержит предстоящего.

«Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если «кукуха» уже «не вытягивает»... Вам нужно взять паузу от жизни в Киеве... Психологически нужно готовиться к разрушениям», — говорит Кулеба.

А ранее Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Глава МИД России по поручению президента сообщил собеседнику о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве. В Москве заявили, что эти действия стали ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры на российской территории.