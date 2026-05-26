Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что передал президенту США Дональду Трампу послание от президента России Владимира Путина. По его словам, просьба поступила через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вов реям вчерашнего разговора по телефону.

«Вчера я говорил с ним... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», — сказал Марко Рубио журналистам. Содержание послания он не раскрыл.

Накануне Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Стороны обсуждали конфликт на Украине, российско-американские отношения и ситуацию вокруг Ирана. Глава МИДа по поручению президента проинформировал коллегу о начале системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве. В Москве заявили, что это ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории. Рубио заверил Лаврова в готовности США помочь урегулированию на Украине.