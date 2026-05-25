25 мая, 18:41

Лавров по поручению Путина сообщил Рубио о начале системных ударов по Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина по телефону проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве.

«Официально довёл до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооружённые силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений», — проинформировали в МИД РФ.

В ходе беседы российский министр также напомнил собеседнику о договорённостях Анкориджа по Украине, достигнутых в августе 2025 года на высшем уровне по предложению США. Лавров выразил сожаление в связи с тем, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают указанные усилия, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов.

Рубио: Трёхсторонние переговоры США, России и Украины приостановлены

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться военным путём. Однако речь не идёт о классическом сценарии, где одна сторона полностью побеждает другую на поле боя. По итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции Рубио не стал уточнять журналистам возможные варианты, но подчеркнул необходимость продолжать переговоры.

Александра Мышляева
