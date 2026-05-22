22 мая, 14:06

Рубио: Трёхсторонние переговоры США, России и Украины приостановлены

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Трёхсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом приостановлены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран НАТО в Стокгольме.

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день никаких обсуждений не проходит. Однако он выразил надежду на изменение ситуации в будущем.

Рубио признал, что предыдущие раунды диалога не дали плодов. Несмотря на это, американская сторона готова и дальше выполнять функцию медиатора.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства допустил подключение других участников к миссии. Тут же он оговорился, что, по его мнению, сейчас ни у кого в мире нет такой возможности.

Отдельно госсекретарь указал на нежелание тратить время впустую. Он пояснил, что Соединенные Штаты не намерены участвовать в бесконечных безрезультатных раундах.

Рубио также высказал мнение об отсутствии военного решения конфликта. Он убеждён, что противостояние способно завершиться исключительно за столом переговоров, а не традиционной победой одной из сторон.

В 2026 году прошли три раунда трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины в 2026 году: первый — 23–24 января в Абу-Даби, второй — 4–5 февраля также в Абу-Даби, где договорились об обмене пленными, и третий — 17–18 февраля в Женеве с обсуждением территориальных вопросов в двух подгруппах.

Никита Никонов
