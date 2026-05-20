20 мая, 10:55

Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию для возобновления диалога по Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию для возобновления диалога по Украине. Такое мнение NEWS.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в рамках визита могут обсуждаться совместные бизнес-проекты и экономические аспекты отношений. Также возможна попытка перезапустить трёхсторонние переговоры по Украине.

Однако аналитик отметил, что подобные попытки уже предпринимались, но пока не дали результатов. Украинский вопрос не решается, и прорывов в российско-американских отношениях не наблюдается.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер посетят Россию. Визит американских представителей состоится в ближайшие недели. При этом цель визита пока не ясна.

Дарья Нарыкова
