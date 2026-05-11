Песков: Ушаков находится на постоянной связи с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков находится в постоянном контакте со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним», — сказал Песков.

Ранее Юрий Ушаков анонсировал возможный скорый визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Помощник президента России сообщил, что представители США в ближайшее время могут вновь приехать в российскую столицу для продолжения диалога по украинскому урегулированию.