Песков: Ушаков находится на постоянной связи с Уиткоффом
Обложка © Life.ru
Помощник президента России Юрий Ушаков находится в постоянном контакте со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
«Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним», — сказал Песков.
Ранее Юрий Ушаков анонсировал возможный скорый визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Помощник президента России сообщил, что представители США в ближайшее время могут вновь приехать в российскую столицу для продолжения диалога по украинскому урегулированию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.