10 мая, 10:56

Ушаков рассказал о переговорах США с РФ и Украиной по перемирию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

США два дня вели переговоры с Россией и Украиной по инициативе о перемирии на 9–11 мая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждение шло по телефону.

«Договорённость достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Всё это было непросто», — сказал Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Также помощник президента РФ назвал несерьёзным указ Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад в Москве. Он сравнил это решение с клоунадой.

Минобороны: ВСУ в перемирие атаковали гражданские объекты и позиции ВС РФ

Ранее Life.ru писал, что ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие. Согласно приведённым данным, общее число зафиксированных артиллерийских ударов (включая огонь из реактивных систем залпового огня, миномётов и танков) достигло 676 эпизодов, при этом атаки с применением беспилотной авиации насчитывают 6331 случай.

Полина Никифорова
