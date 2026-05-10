Минобороны: ВСУ в перемирие атаковали гражданские объекты и позиции ВС РФ

ВСУ не прекращали атаковать позиции ВС России и социальную инфраструктуру в приграничной зоне, несмотря на перемирие. Об этом заявили в Минобороны России 10 мая, уточнив, что противник использовал для этих целей как артиллерийские орудия, так и беспилотные летательные аппараты.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам», — рассказали там.

В оборонном ведомстве уточнили, что ударам подверглась мирная инфраструктура в Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях, Республике Крым и Краснодарском крае.

Подобные обстрелы фиксировались систематически на всём протяжении действия режима тишины. Такие действия со стороны ВСУ говорят о полном нежелании украинской стороны договариваться и искать мирное решение сложившейся ситуации.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие. Согласно приведённым данным, общее число зафиксированных артиллерийских ударов (включая огонь из реактивных систем залпового огня, миномётов и танков) достигло 676 эпизодов, при этом атаки с применением беспилотной авиации насчитывают 6331 случай. Кроме того, ВСУ предприняли восемь попыток штурма позиций, занимаемых российскими военнослужащими.