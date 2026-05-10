Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время могут вновь приехать в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву. Мы продолжим с ними диалог», — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что позиция Владимира Путина относительно возможного диалога с главой украинского режима Владимиром Зеленским остаётся неизменной. Москва уже не раз получала сигналы о готовности к контактам, в том числе через премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента США Дональда Трампа.