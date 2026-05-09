Ушаков: Путин по-прежнему готов принять Зеленского для переговоров

Позиция президента России Владимира Путина о готовности принять Владимира Зеленского для разговора остаётся неизменной. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как отметил дипломат, сигналы, переданные от Киева через премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не являются новыми — они звучали и ранее, в том числе через президента США Дональда Трампа. По его словам, российский президент неоднократно отвечал, что если Владимир Зеленский желает вести диалог, пусть звонит в Москву, поскольку Россия готова принять его и провести переговоры.

«Что он передаёт? А потом это всё зависает в воздухе», — резюмировал непостоянство Киева помощник главы государства.

Ушаков добавил, что каких-то особых посланий от Фицо не поступало, но о своём контакте со Зеленским словацкий премьер рассказал.

