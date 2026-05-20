Ушаков анонсировал визита Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели

В ближайшие недели Россию посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Мы ждём в ближайшие недели визиты сюда Уиткоффа и Кушнера», — сказал он Первому каналу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры по урегулированию на Украине зашли в тупик. По словам дипломата, от Киева не поступает сигналов о готовности к миру.