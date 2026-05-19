Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине в настоящее время находится в тупике, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Слова дипломат произнёс на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Переговорный процесс находится в тупике», — сказал Небензя, добавив, что Москва не видит никаких сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в этом вопросе.

Российский постпред подчеркнул, что никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в урегулировании не видно, не уточнив, какие шаги могли бы разблокировать диалог.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Европе нужны вменяемые люди для переговоров с Россией. По его словам, Россия чётко декларирует позицию: хотите сосуществовать мирно — договаривайтесь об общей безопасности на континенте, которая не ограничивается Украиной. Общая безопасность в Европе невозможна без разговора россиян и европейцев, поскольку Россия — тоже Европа. Гурулёв подчеркнул, что Владимир Путин не станет разговаривать с политиками, которым не доверяет, и риторически спросил: когда Кая Каллас диктует условия, это не переговоры, а отголоски сумасшедшего дома.