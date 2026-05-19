Политолог Георгий Дибров прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на Россию для проведения переговоров. По его словам, если бы Евросоюз действительно хотел диалога, он бы назначил место и время, а не продолжал вооружать Украину.

Подобными заявлениями, считает эксперт в беседе с «Лентой.ру», Европа пытается оправдать свою дорогостоящую и ненужную поддержку Киева. Это обновлённый сигнал об отказе от дипломатии и желании решать кризис на поле боя годами.

Цель ЕС — множеством точечных ударов свалить российскую экономику, погрузив страну в кризис 1990-х. Говоря о мире, Германия, Франция и Великобритания готовы финансировать любую войну в Восточной Европе. Санкции остаются действенным инструментом давления, но всё чаще отражаются и на тех, кто их наносит. Берлин, Лондон и Париж горделиво надеются, что не они упадут в кювет от собственных деструктивных амбиций.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию ради начала переговоров. По словам политика, Украина и дальше может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС. При этом сам Евросоюз, как отметил канцлер, готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.