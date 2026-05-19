«Отголоски сумасшедшего дома»: Европе выдвинули условия для мирного сосуществования с Россией
Депутат Гурулёв призвал Европу договориться с Россией о мирном сосуществовании
Европе нужны вменяемые люди для переговоров с Россией, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. Он подчеркнул, что РФ чётко декларирует свою незыблемую позицию: хотите сосуществовать мирно — давайте договариваться об общей безопасности на континенте, которая не ограничивается вопросом Украины.
Общая безопасность в Европе не может быть обеспечена без разговора россиян и европейцев, поскольку Россия тоже Европа. При этом российский лидер Владимир Путин не станет разговаривать с политиками, которым не доверяет, отметил парламентарий.
«А когда Кая Каллас начинает диктовать нам условия, это не переговоры. Это отголоски какого-то сумасшедшего дома. Кто с ней будет разговаривать, скажите, пожалуйста?» — задал риторический вопрос собеседник «Царьграда».
Напомним, Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошту. При этом глава европейской дипломатии Кайя Каллас не исключила свою кандидатуру для переговоров. Однако позже она дала заднюю и заявила, что не намерена брать на себя такую роль.
