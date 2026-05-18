Названы три претендента на роль посредника для переговоров ЕС и России

Politico: Меркель, Стубб и Драги могут быть посредниками для переговоров ЕС и РФ
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассматриваются как потенциальные посредники для переговоров с Россией. Об этом сообщает Politico.
Меркель обладает опытом прямого общения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако европейские источники сомневаются, что её предыдущие неудачные попытки посредничества станут аргументом в её пользу.
Стубб также имеет опыт переговоров и неоднократно выражал интерес к роли посредника. Но участие Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для российской стороны.
Драги пользуется уважением в Европе, не выглядит чрезмерно агрессивным и не проявляет симпатий к Кремлю. Однако нет признаков, что он лично готов взять на себя посредническую миссию.
По оценкам экспертов, идеальный посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть выходцем из стран, которым Путин не доверяет. Среди таких фигур называют министра иностранных дел Норвегии Эспена Барт Эйде и главу МИД Индии Джайшанкара, поддерживающего отношения с обеими сторонами.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама будет решать, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин предлагал кандидатуру бывшего главы немецкого федерального правительства Герхарда Шрёдера, однако Берлин от такой идеи отказался.
