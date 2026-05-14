Рубио заявил о готовности США продолжать роль посредника по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать роль посредника в урегулировании конфликта на Украине и содействовать возобновлению переговорного процесса. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По его словам, США рассчитывают на возвращение сторон за стол переговоров и готовы «довести дело до конца», подчеркнув, что Америка, по его мнению, остаётся единственной страной, способной выполнять такую функцию.

Рубио также отметил, что в последние месяцы темп американских усилий по дипломатическому урегулированию снизился.

Ранее в Кремле заявили, что условием прекращения огня со стороны Киева может стать приказ Владимира Зеленского о прекращении боевых действий и выводе войск из Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.