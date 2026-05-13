На Западе оценили вероятность возобновления российско-украинских переговоров

Шансы на то, что Россия и Украина сядут за стол переговоров при помощи США, очень маленькие — даже после того, как закончится война на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники с обеих сторон.

По словам собеседников издания, ни Москва, ни Киев не видят большого смысла в продолжении переговоров. Хотя президент США Дональд Трамп и говорит, что стороны близки к урегулированию. Чиновники объяснили: на Украине разочарованы тем, что глава Белого дома не надавил на президента России Владимира Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Также FT отмечает, что России сконцентрировалась на достижении целей СВО военными методами. Украина, в свою очередь, «стала менее зависимой от давления США». Киевские чиновники рассказали изданию, что «теперь не так легко заставить их согласиться на невыгодную и быструю сделку».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. Также представитель Кремля отметил, что перемирие на День Победы закончилось, и сейчас спецоперация продолжается.