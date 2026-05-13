Лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал президента России Владимира Путина уникальным политиком и символом многополярного мира. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Додика, российский лидер даёт надежду не только своей стране, но и тем, кто выступает за свободу и суверенитет.

«Он показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не диктатом и не методами, которые являются другой упаковкой фашизма. Президент Путин увидел неолиберальные ценности вовремя, понял, что они представляют угрозу для России, и дал ответ», — указал политик.

Додик считает, что без Путина мир мог бы окончательно стать однополярным и попасть под управление западного меньшинства. В таком сценарии Россию могли бы попытаться разделить и использовать её ресурсы, добавил глава СНСД.

Он также подчеркнул, что Путин, по его мнению, является полной противоположностью образу, который создают о нём на Западе. В завершение он поблагодарил российского президента за сохранение стабильности, единства народа и надежды для «свободного человечества», пишет ТАСС.

Ранее Милорад Додик заявил, что Европе нужна постоянно воюющая Украина, чтобы нынешние европейские руководители могли сохранять свою власть. Он отметил, что западноевропейские государства будут дестабилизированы с наступлением мира между Москвой и Киевом.