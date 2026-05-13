13 мая, 06:27

Додик: Путин даёт надежду всему человечеству

Обложка © Life.ru

Лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал президента России Владимира Путина уникальным политиком и символом многополярного мира. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Додика, российский лидер даёт надежду не только своей стране, но и тем, кто выступает за свободу и суверенитет.

«Он показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не диктатом и не методами, которые являются другой упаковкой фашизма. Президент Путин увидел неолиберальные ценности вовремя, понял, что они представляют угрозу для России, и дал ответ», — указал политик.

Додик считает, что без Путина мир мог бы окончательно стать однополярным и попасть под управление западного меньшинства. В таком сценарии Россию могли бы попытаться разделить и использовать её ресурсы, добавил глава СНСД.

Он также подчеркнул, что Путин, по его мнению, является полной противоположностью образу, который создают о нём на Западе. В завершение он поблагодарил российского президента за сохранение стабильности, единства народа и надежды для «свободного человечества», пишет ТАСС.

Додик назвал Байдена «старым сыром», а Шмидта — «баварской булкой»

Ранее Милорад Додик заявил, что Европе нужна постоянно воюющая Украина, чтобы нынешние европейские руководители могли сохранять свою власть. Он отметил, что западноевропейские государства будут дестабилизированы с наступлением мира между Москвой и Киевом.

