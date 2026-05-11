Милорад Додик, глава партии «Союз независимых социал-демократов», правящей в Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины, выступил с критикой в адрес Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, сравнив его с баварской булкой. Также он охарактеризовал бывшего президента США Джозефа Байдена как «старый сыр» и призвал Европейский Союз пересмотреть свою политику в отношении Боснии и Герцеговины.

«Говоря языком пиццы, Сорека не перестал наслаждаться «Пиццей Мёрфи» со старым сыром Байденом. Это тонкая американо-брюссельская комбинация: много риторики и давления с санкциями и никакой реальности», — язвительно заявил сербский лидер.

Додик призвал ЕС наконец перейти к «правильной, честной итальянской пицце», которая по-итальянски называется Responsabilità (Ответственность). Однако ждать диалога от Шмидта, покидающего пост, уже бессмысленно.

Ранее Life.ru писал, что Трамп подколол Байдена и Обаму, опубликовав коллаж с потопленными кораблями Ирана. На левой части картинки, символизирующей эпоху Обамы и Байдена, изображён плывущий иранский флот. На правой, связанной с самим Трампом, все 159 кораблей Исламской Республики оказались потоплены.