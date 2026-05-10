Трамп подколол Байдена и Обаму, опубликовав коллаж с потопленными кораблями Ирана

Президент США Дональд Трамп 9 мая опубликовал в своей соцсети Truth Social необычное изображение. На коллаже, разделённом на две части, противопоставляются иранские корабли во времена правления его предшественников – Барака Обамы и Джо Байдена – и в период его собственного президентства.

На левой части картинки, символизирующей эпоху Обамы и Байдена, изображён плывущий иранский флот. На правой, связанной с самим Трампом, все 159 кораблей Исламской Республики оказались потоплены.

Глава Белого дома сравнил иранский флот при Обаме, Байдене и при себе. Фото © truthsocial.com

В следующем посте американский лидер опубликовал фотографию, на которой он сам находится на борту корабля и наблюдает за ударами по движущимся навстречу судам. Позднее Трамп выложил завершающий снимок затонувшей флотилии с подписью «Военно-морские силы Ирана».

Трамп опубликовал фото с «потопленными» 159 кораблями Ирана. Фото © truthsocial.com

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новой военно-морской операцией в Ормузском проливе. США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормуз 4 мая, но Трамп поставил её на паузу уже на следующий день по просьбе Пакистана и ряда других стран.