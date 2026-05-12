Песков: СВО может завершиться в любой момент

Специальная военная операция может завершиться в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ключевым условием для этого является принятие решение Владимиром Зеленским.

«Какие решения — в Киеве известно», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он добавил, что перемирие по случаю Дня Победы в зоне СВО завершилось и спецоперация продолжается.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговорный процесс зайдёт в тупик, если ВСУ не выйдут из Донбасса. По его словам, пока Киев отказывается от этого решения при поддержке ЕС.