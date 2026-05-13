В Кремле объяснили, какое решение Зеленского может открыть путь к переговорам

В Кремле заявили, что для прекращения огня Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ остановить боевые действия и покинуть Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможном урегулировании украинского конфликта и о том, ведутся ли сейчас непубличные переговоры. Журналисты напомнили, что в последние дни о близости к урегулированию говорили Владимир Путин, сам Песков и президент США Дональд Трамп.

Песков заявил, что позиция Москвы остаётся прежней. По его словам, она была обозначена Путиным ещё в июне позапрошлого года во время выступления перед МИД.

«Чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как уже говорил Путин в июне уже позапрошлого года, выступая перед МИД, Зеленский должен отдать приказ ВС Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня и стороны могут приступить к переговорам, которые будут очень сложными и содержать много важных деталей», — сказал Песков.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал контакты с США. По его словам, диалог с американской стороной продолжается по имеющимся каналам на постоянной основе. Песков уточнил, что США выполняют роль посредника. Через них, по словам пресс-секретаря президента, идёт обмен информацией с украинской стороной.

Ранее Москва неоднократно называла признание новых территориальных реалий одним из ключевых условий урегулирования. Киев такие требования отвергает и настаивает на восстановлении контроля над территориями в границах 1991 года.