Киев считает себя обманутым Брюсселем после слов главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с Россией. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик озвучил позицию в эфире собственного YouTube-канала.

«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией», — сказал он.

Филиппо добавил, что многие в Брюсселе ранее выступали за продолжение войны. Европейские чиновники подталкивали Киев к саботажу мирных соглашений. Теперь же они якобы одумались и решили договориться.

По словам политика, такая позиция выглядит цинично, поскольку в Брюсселе каждый день готовы отправлять молодых украинских мужчин на гибель. Такой мир европейским чиновникам не нужен.

Ранее Кошта сообщил, что Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Сейчас он обсуждает с лидерами стран ЕС формат будущего диалога. Также Брюссель определяет вопросы для контактов с Москвой. Кошта заявил, что переговоры стартуют в подходящий момент.