«Сами решим»: Мерц резко ответил на предложение Путина о переговорах
Мерц: Европа имеет право самостоятельно выбрать посредника на переговорах с РФ
Европа готова содействовать завершению конфликта на Украине, однако самостоятельно определит, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время выступления в Ахене на церемонии вручения премии имени Карла Великого.
«Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — заявил Мерц после предложения президента РФ Владимира Путина сделать посредником экс-канлцера Герхарда Шрёдера.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявляла, что лидеры стран ЕС рассматривают разные варианты процесса вступления Украины в сообщество. В том числе рассматривается вариант со снятием «красных линий» для Незалежной.
