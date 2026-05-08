Мерц установил рекорд по проценту недовольных его работой во главе кабмина ФРГ

Большинство жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца спустя год после прихода к власти правительства в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD.

Работой главы правительства удовлетворены лишь 16% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных составляет 83% (плюс 7 п. п.). Это худший показатель, когда-либо зафиксированный в рамках данного исследования для действующего канцлера.

Для сравнения: в июне 2025 года, спустя месяц после вступления в должность, рейтинг одобрения Мерца составлял 39%. Самый низкий показатель его предшественника Олафа Шольца был отмечен в сентябре 2024 года на уровне 18%. Кроме того, 69% респондентов считают, что Мерц не справляется со своими обязанностями, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 25%. Ещё в августе прошлого года 42% опрошенных называли нынешнего канцлера подходящей фигурой для этого поста.

Особенно критически население оценивает коммуникацию политика. Лишь 14% немцев находят его манеру общения убедительной — это на 20 процентных пунктов ниже, чем в августе 2025 года. В то же время 82% (плюс 21 п. п.) не согласны с этим. Опрос проводился с 4 по 6 мая, в нём приняли участие 1303 человека.