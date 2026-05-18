Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что не годится на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Об этом издание Politico, ссылаясь на собственные осведомлённые источники.

Неназванный дипломат объединения констатировал: «К сожалению, она сама вычеркнула себя из списка». По мнению собеседника, занимать место переговорщика чиновнице мешает её последовательная антироссийская позиция.

Издание приводит альтернативный пул кандидатов, которые могли бы вести диалог от лица Брюсселя. Среди возможных фигур упоминаются бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний президент Финляндии Александр Стубб. Также в списке значится экс-глава Европейского Центробанка и бывший премьер Италии Марио Драги.

Другие инсайдеры Politico рассматривают в роли посредников министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде. В качестве альтернативы ему называется руководитель индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для гипотетического переговорного процесса предпочтительнее выглядит фигура экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже выразил мнение, что выступать переговорщиком — не в интересах Каллас.