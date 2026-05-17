Хитрый ход Путина со Шрёдером вызвал в Германии настоящий переполох
Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не станет посредником между Евросоюзом и Россией, пишет немецкое издание Spiegel. Идею взять политика в качестве посредника отвергли в Брюсселе, а в Германии предложение вызвало оживлённое обсуждение.
Среди возможных альтернативных кандидатов на роль посредников называются экс-канцлер Ангела Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Отмечается, что второй лично знаком с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но в Германии заявляют, что ему вменяют чрезмерную мягкость в отношении России.
При этом бывший офис Меркель заявил, что никаких запросов к бывшему канцлеру не последовало. Шпигель добавил, что посредником может быть и представитель другой страны — среди рассматриваемых фигур бывший премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александра Стубба. Любой формат, по мнению экспертов, должен учитывать позицию США, иначе планы ЕС могут сорвать.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что считает Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера Германии, наиболее подходящей фигурой для ведения диалога между Россией и Европой.
Шрёдер руководил Германией с 1998 по 2005 год и на протяжении многих лет остаётся одной из самых неоднозначных персон в европейской политике из-за своих тесных связей с Москвой. После завершения политической карьеры он участвовал в российских энергетических проектах, таких как «Северный поток» и «Роснефть», а также поддерживал личные контакты с Путиным. Именно поэтому его возможная роль посредника в переговорах с Россией вызвала волну критики в Евросоюзе.
В свою очередь, Кая Каллас, отвечая на вопрос о готовности заменить Шрёдера в качестве переговорщика от ЕС, заявила, что не исключает для себя такой возможности. Однако эта инициатива была встречена скептически. Представитель Кремля отметил, что Каллас было бы непросто выступать в подобной роли, напомнив слова Путина о том, что вести диалог с Россией может лишь тот, кто «не успел наговорить много всего плохого».
