Хитрый ход Путина со Шрёдером вызвал в Германии настоящий переполох

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не станет посредником между Евросоюзом и Россией, пишет немецкое издание Spiegel. Идею взять политика в качестве посредника отвергли в Брюсселе, а в Германии предложение вызвало оживлённое обсуждение.

Среди возможных альтернативных кандидатов на роль посредников называются экс-канцлер Ангела Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Отмечается, что второй лично знаком с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но в Германии заявляют, что ему вменяют чрезмерную мягкость в отношении России.

При этом бывший офис Меркель заявил, что никаких запросов к бывшему канцлеру не последовало. Шпигель добавил, что посредником может быть и представитель другой страны — среди рассматриваемых фигур бывший премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александра Стубба. Любой формат, по мнению экспертов, должен учитывать позицию США, иначе планы ЕС могут сорвать.

Шрёдер руководил Германией с 1998 по 2005 год и на протяжении многих лет остаётся одной из самых неоднозначных персон в европейской политике из-за своих тесных связей с Москвой. После завершения политической карьеры он участвовал в российских энергетических проектах, таких как «Северный поток» и «Роснефть», а также поддерживал личные контакты с Путиным. Именно поэтому его возможная роль посредника в переговорах с Россией вызвала волну критики в Евросоюзе.

В свою очередь, Кая Каллас, отвечая на вопрос о готовности заменить Шрёдера в качестве переговорщика от ЕС, заявила, что не исключает для себя такой возможности. Однако эта инициатива была встречена скептически. Представитель Кремля отметил, что Каллас было бы непросто выступать в подобной роли, напомнив слова Путина о том, что вести диалог с Россией может лишь тот, кто «не успел наговорить много всего плохого».