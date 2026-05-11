День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:20

Песков заявил о «буре обсуждений» в Европе после слов Путина о Шрёдере

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Слова президента России Владимира Путина о возможной кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров РФ и ЕС вызвали активные обсуждения в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», сказал Песков РИА «Новости».

Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией
Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar