Песков заявил о «буре обсуждений» в Европе после слов Путина о Шрёдере

Слова президента России Владимира Путина о возможной кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров РФ и ЕС вызвали активные обсуждения в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», — сказал Песков РИА «Новости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.