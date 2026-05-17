Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 мая, 12:05

«Легко не придётся»: В Кремле объяснили, почему Каллас не место за столом переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главе европейской дипломатии Кае Каллас не стоит становиться переговорщиком с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, в этой роли Каллас пришлось бы нелегко. Он напомнил, что Владимир Путин ранее называл условие для диалога: переговариваться может кто угодно, «кто не успел наговорить много всего плохого».

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придётся», — подчеркнул Песков.

В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

Ранее Кая Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.

Дарья Денисова
