«Легко не придётся»: В Кремле объяснили, почему Каллас не место за столом переговоров
Песков объяснил, почему Кае Каллас не стоит участвовать в переговорах с Россией
Главе европейской дипломатии Кае Каллас не стоит становиться переговорщиком с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, в этой роли Каллас пришлось бы нелегко. Он напомнил, что Владимир Путин ранее называл условие для диалога: переговариваться может кто угодно, «кто не успел наговорить много всего плохого».
«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придётся», — подчеркнул Песков.
Ранее Кая Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.
