«Легко не придётся»: В Кремле объяснили, почему Каллас не место за столом переговоров

Главе европейской дипломатии Кае Каллас не стоит становиться переговорщиком с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, в этой роли Каллас пришлось бы нелегко. Он напомнил, что Владимир Путин ранее называл условие для диалога: переговариваться может кто угодно, «кто не успел наговорить много всего плохого».

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придётся», — подчеркнул Песков.