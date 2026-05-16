Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 мая, 11:14

В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

Издание American Conservative отметило изменения в подходе европейских стран к переговорам с Россией. Хотя готовность лидеров ЕС к диалогу остаётся осторожной, страны стали активнее обсуждать возможность прямых контактов с Москвой.

«Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос», — указано в статье.

Хотя готовность к диалогу с Москвой осталась относительно стабильной, лидеры Старого Света стали более открыты к обсуждению прямых переговоров. Об этом заявили премьер-министр Бельгии и президент Финляндии, а также высказались Италия и Австрия.

Ранее Life.ru писал, что Европа, вероятно, начнёт переговоры с Россией из-за снижения уровня жизни. Мотивация европейцев крайне простая: поднять уровень жизни, чтобы не допустить окончательного отказа от социальных мер, геополитика в данном случае второстепенна. Европа может попросить у России газ, удобрения и пшеницу, которых у них не хватает.

Полина Никифорова
