13 мая, 07:17

«Жрать хочется»: Снижение уровня жизни вынудило Европу развернуться к России

Эксперт Казаков: Европа начнёт переговоры с Россией из-за снижения уровня жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Уровень жизни в Европе начал существенно падать, именно поэтому европейцы приедут на переговоры в Москву. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

«Они сюда приедут, потому что им жрать хочется», — подчеркнул эксперт.

По его словам, мотивация европейцев крайне простая: поднять уровень жизни, чтобы не допустить окончательного отказа от социальных мер, геополитика в данном случае второстепенна. Европа может попросить у России газ, удобрения и пшеницу, которых у них не хватает.

Каллас не исключила свою кандидатуру для переговоров с Москвой

Напомним, Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС проведут отдельную встречу для обсуждения диалога с Москвой.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Борис Эльфанд
