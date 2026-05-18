Меркель предостерегла европейских политиков от недооценки Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейским политикам не следует недооценивать президента России Владимира Путина. Об этом она сказала на форуме телерадиокомпании WDR.

«Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», — заявила экс-канцлер.

Отвечая на вопрос об изменении своего отношения к российскому лидеру, Меркель подчеркнула: она считает недооценку Путина ошибкой как сейчас, так и в прошлом.

Ранее Life.ru писал, что Меркель может стать переговорщиком между Россией и ЕС. Другими кандидатами являются экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб. Глава евродипломатии Кая Каллас предсказуемо взяла самоотвод, а кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхара Шрёдера не хотят видеть в Брюсселе.