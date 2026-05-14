Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может рассматриваться как главный кандидат на пост переговорщика между Россией и Евросоюзом, заявил политолог Соколов. По его словам, антироссийский курс Брюсселя, который некоторые аналитики считают долгосрочной стратегией, выглядит странно на фоне очевидной необходимости диалога при сосуществовании на одном континенте.

На этом фоне назначение Меркель, известной своей гибкостью, на роль главного посредника не станет чем-то удивительным, хотя сам эксперт полагает, что было бы логичнее рассмотреть кандидатуру действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Минский и Нормандский форматы переговоров с участием Берлина носят противоречивый характер. Особенно с учётом заявлений Меркель о цели диалога как способа оттянуть время для перевооружения Украины. При этом немецкие представители являются самыми опытными, поскольку они наиболее продолжительное время вели переговорный трек с Россией», — заключил собеседник «Ридуса».

Напомним, Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС проведут отдельную встречу для обсуждения диалога с Москвой.