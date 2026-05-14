Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:11

«Противоречивый характер»: Назван главный кандидат на пост переговорщика между Россией и ЕС

Политолог Соколов считает Меркель вероятным переговорщиком между Россией и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может рассматриваться как главный кандидат на пост переговорщика между Россией и Евросоюзом, заявил политолог Соколов. По его словам, антироссийский курс Брюсселя, который некоторые аналитики считают долгосрочной стратегией, выглядит странно на фоне очевидной необходимости диалога при сосуществовании на одном континенте.

«Устраивает многие стороны»: Назван неожиданный кандидат от ЕС для диалога с Россией
«Устраивает многие стороны»: Назван неожиданный кандидат от ЕС для диалога с Россией

На этом фоне назначение Меркель, известной своей гибкостью, на роль главного посредника не станет чем-то удивительным, хотя сам эксперт полагает, что было бы логичнее рассмотреть кандидатуру действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Минский и Нормандский форматы переговоров с участием Берлина носят противоречивый характер. Особенно с учётом заявлений Меркель о цели диалога как способа оттянуть время для перевооружения Украины. При этом немецкие представители являются самыми опытными, поскольку они наиболее продолжительное время вели переговорный трек с Россией», — заключил собеседник «Ридуса».

Каллас не исключила свою кандидатуру для переговоров с Москвой
Каллас не исключила свою кандидатуру для переговоров с Москвой

Напомним, Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту. В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС проведут отдельную встречу для обсуждения диалога с Москвой.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar