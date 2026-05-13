«Устраивает многие стороны»: Назван неожиданный кандидат от ЕС для диалога с Россией

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с «Газетой.ru» назвал наиболее приемлемого кандидата от ЕС для потенциальных переговоров с Россией. По его мнению, это президент Финляндии Александр Стубб.

Аналитик пояснил, что Стубб устраивает многие стороны: у него хорошие отношения с Дональдом Трампом; он представляет небольшую страну, которая не претендует на лидерство в Европе, но имеет богатейшую историю отношений с Россией.

Эксперт добавил, что глава евродипломатии Кая Каллас в качестве переговорщика российскую сторону не удовлетворяет. Уходящий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер имеет недостаточно полномочий. А Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, вряд ли устроит евробюрократию, в которую он не входит.