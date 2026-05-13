Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 13:34

«Устраивает многие стороны»: Назван неожиданный кандидат от ЕС для диалога с Россией

Эксперт Топорнин счёл Стубба наиболее приемлемым переговорщиком от ЕС для России

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с «Газетой.ru» назвал наиболее приемлемого кандидата от ЕС для потенциальных переговоров с Россией. По его мнению, это президент Финляндии Александр Стубб.

Аналитик пояснил, что Стубб устраивает многие стороны: у него хорошие отношения с Дональдом Трампом; он представляет небольшую страну, которая не претендует на лидерство в Европе, но имеет богатейшую историю отношений с Россией.

Эксперт добавил, что глава евродипломатии Кая Каллас в качестве переговорщика российскую сторону не удовлетворяет. Уходящий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер имеет недостаточно полномочий. А Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, вряд ли устроит евробюрократию, в которую он не входит.

Захарова тремя буквами ответила на идею Каллас участвовать в переговорах с РФ
Захарова тремя буквами ответила на идею Каллас участвовать в переговорах с РФ

А ранее Кайя Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Александр Стубб
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar