Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 08:43

Цветочная дипломатия: Что скрывают букеты в зале переговоров Путина и Си

Флорист Поляшов раскрыл значение цветов в зале переговоров Путина и Си Цзиньпина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Внимание многих привлекли букеты и цветочные композиции с розами, орхидеями и подсолнухами, украшавшие зал. Флорист Александр Поляшов объяснил Life.ru, что символизируют эти цветы.

«Подсолнухи — это история, связанная со светом, добром. В целом это про позитив, доброту, красоту», — отметил Поляшов.

Розы, добавил флорист, имеют оранжево-розовый оттенок.

«Это про нежность, про любовь, про такие чувства и отношения, которые уже сложились. Если нежно-розовые розы — это романтика, то эти — про чувства и отношения, которые уже надолго», — пояснил он.

Фиолетово-синие акценты в букете, по мнению флориста, символизируют стабильность и уже сложившиеся отношения. Что касается цветов, украшавших столы в зале переговоров, это орхидеи лавандово-сиреневого оттенка.

«Орхидеи — это символ Азии. По мне, так они символизируют страну, то есть Китай, как принимающую сторону. Цвет символизирует лёгкость, но так как оттенок насыщенный, это цвета устойчивости в решениях, обдуманности и стабильности — всё то, что и нужно на переговорах», заключил Поляшов.

Си Цзиньпин заявил об историческом пике отношений России и Китая за 30 лет
Си Цзиньпин заявил об историческом пике отношений России и Китая за 30 лет

Напомним, 19 мая в Пекин на переговоры прибыл российский лидер Владимир Путин. Его беседа с китайским коллегой Си Цзиньпином 20 мая продлилась более трёх часов. Лидеры двух стран уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ещё достигнута договорённость «по кое-чему очень важному». В чемодане подписанных документов оказалась и Декларация о становлении многополярного мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar