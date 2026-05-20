Цветочная дипломатия: Что скрывают букеты в зале переговоров Путина и Си

В Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Внимание многих привлекли букеты и цветочные композиции с розами, орхидеями и подсолнухами, украшавшие зал. Флорист Александр Поляшов объяснил Life.ru, что символизируют эти цветы.

«Подсолнухи — это история, связанная со светом, добром. В целом это про позитив, доброту, красоту», — отметил Поляшов.

Розы, добавил флорист, имеют оранжево-розовый оттенок.

«Это про нежность, про любовь, про такие чувства и отношения, которые уже сложились. Если нежно-розовые розы — это романтика, то эти — про чувства и отношения, которые уже надолго», — пояснил он.

Фиолетово-синие акценты в букете, по мнению флориста, символизируют стабильность и уже сложившиеся отношения. Что касается цветов, украшавших столы в зале переговоров, это орхидеи лавандово-сиреневого оттенка.

«Орхидеи — это символ Азии. По мне, так они символизируют страну, то есть Китай, как принимающую сторону. Цвет символизирует лёгкость, но так как оттенок насыщенный, это цвета устойчивости в решениях, обдуманности и стабильности — всё то, что и нужно на переговорах», — заключил Поляшов.