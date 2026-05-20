«Кое-что очень важное»: Ушаков подвёл первые итоги переговоров Путина с Си
Россия и Китай согласовали ряд совместных инициатив в энергетической сфере и других областях в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Переговоры проходили в позитивном ключе, обсуждались многочисленные вопросы сотрудничества, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«В том числе перспективные проекты в энергетике», — отметил он.
Ушаков добавил, что в сфере энергетики была достигнута договорённость «по кое-чему очень важному». Дипломат подчеркнул, что встреча двух лидеров позволила сторонам детально обсудить значимые темы, а общий тон переговоров был конструктивным. В ходе встречи Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассмотрели также другие перспективные направления взаимодействия, не ограничиваясь только энергетикой. Ушаков отметил, что подробности части соглашений пока не раскрываются, но они имеют большое стратегическое значение для дальнейшего развития отношений двух стран.
Напомним, 19 мая в Пекин прибыл российский лидер Владимир Путин. Их переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином продлились более трёх часов, а на вечер у политиков запланирована неформальная встреча за чаем. Лидеры двух стран уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. К настоящему моменту подписан уже чемодан документов — Life.ru публиковал его фото.
