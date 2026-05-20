«Стратегический треугольник»: Мировые СМИ гудят из-за тайной цели визита Путина к Си после Трампа

Западные журналисты наперебой строят догадки о тайных сторонах переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ранее Пекин принял с визитом американского лидера Дональда Трампа, а сейчас в китайскую столицу прибыл Путин. Зарубежные журналисты уже придумали термин «стратегический треугольник», описывая пекинские переговоры.

«Снова в фокусе — стратегический треугольник. Путин будет добиваться гарантий, что любое улучшение отношений Китая с Вашингтоном не изменит параметры треугольника, которые сближают Китай и Россию больше, чем любую из этих стран с США», — сообщает американский канал NBC.

Деловая беседа Путина и Си Цзиньпина затронет производственные вопросы, образование, культуру, а также международные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке и, вероятно, поднимутся темы по Украине и Тайваню. Однако на Западе с особым интересом следят за обсуждением Москвы и Пекина вопросов строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Первая «нитка» уже была запущена в 2019 году, по ней идёт газ в КНР из восточных регионов РФ. Сейчас обсуждается запуск второй «нитки», которая будет качать газ из Западной Сибири.

«Тайвань может быть скрытым смыслом встречи Си Цзиньпина и Путина. Аналитики отмечают: Пекин, возможно, стремится заключить с Москвой больше сделок по топливу, чтобы обеспечить свои поставки энергии в случае будущего конфликта», — отмечает британская The Guardian.

С газетой соглашается и телеканал CNN, утверждающий, что развязанная США и Израилем война на Ближнем Востоке лишь сплотит Москву и Пекин. Последний окажется в тотальной зависимости от Кремля из-за увеличения объёмов закупок энергоресурсов, отмечает канал. А немецкая газета Handelsblatt уверена, что Путин и Си Цзиньпин обязательно посмеются над Трампом, ведь недаром встречи были выстроены именно в такой очерёдности. По мнению издания, Вашингтон зря пытается раскачать российско-китайский союз — получается только хуже.